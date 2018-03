Más Gaiman en historieta

Dark Horse anuncia un libro que va a salir recién a fines de Agosto, obviamente en EEUU. Se trata de Likely Stories, una novela gráfica escrita por Neil Gaiman y dibujada por Mark Buckingham.

A lo largo de 72 páginas la dupla convierte en historietas a una serie de relatos escritos por Gaiman en forma de cuentos. Las historias que integran Likely Stories ya fueron adaptadas también a la TV el año pasado, en una serie que se emitió en Shudder, una plataforma de streaming del Reino Unido. Pero el comic adapta directamente la versión literaria, no la televisiva.

No se entiende muy bien por qué Dark Horse promociona este libro como una “novela gráfica”, porque Likely Stories es una colección de cuentos, sin vinculación entre sí. Son relatos oscuros, con la desbordante imaginación de Gaiman como hilo conductor, en un mundo raro donde existen enfermedades venéreas bizarras, una vieja creepy que se da atracones de carne cruda, un hombre obsesionado con una chica que posa desnuda en las revistas porno y una historia dentro de otra historia acerca de… fantasmas.

Pero bueno, son Gaiman y Buckingham, no nos podemos poner en exquisitos. Es obvio que nos vamos a encontrar con historietas de una calidad muy por encima de la media…