Más Hellboy en Diciembre

Dark Horse anuncia para Diciembre un nuevo one-shot de Hellboy, titulado «Hellboy and the B.P.R.D.: Her Fatal Hour and the Sending».

Son dos historias cortas, escritas por el maestro Mike Mignola y dibujadas nada menos que por Tiernen Trevallion, el gran dibujante británico que la descose en la 2000 A.D. con la serie de Absalom.

La primera historieta funciona como secuela a aquel funesto encontronazo entre Hellboy y la Bestia de Vargu. Años después, las gitanas que lo ayudaron necesitan cobrarle la deuda. Un romance entre la gitana más joven y un demonio terminó muy mal, y Hellboy tendrá que protagonizar una confrontación sobrenatural llena de magia y descontrol para salvarla. Y en la segunda historia, Hellboy va contra un fantasma que está buscando un objeto completamente desconocido por las personas vivas a las que aterroriza el espectro.

Si no podés esperar a que esto salga recopilado en TPB, no dudes en entrarle.