Más Kouhei Horikoshi en castellano

Para aprovechar el arrollador éxito de My Hero Academia, el sello Planeta anuncia para Abril la edición de otra obra de Kouhei Horikoshi que estaba inédita en nuestro idioma. Se trata de Barrage (Sensei no Barrage, en Japón), un manga corto, serializado a lo largo de 2012 en las páginas de la Shonen Jump, luego recopilado en dos tomos gorditos, de 384 páginas. Planeta va a lanzar los dos tomos juntos, en un cofre indivisible.

Sensei no Barrage mezcla ciencia-ficción con fantasía heroica. Básicamente, el argumento cuenta la invasión de unos aliens malintencionados al planeta Industria, en el que reina la paz, pero hay un clima político bastante espeso, debido a las contiendas que amenazan el mandato de la casa real. El protagonista es Astro, un chico pobre pero muy apegado a los suyos, que vive en las afueras de la ciudad, y un día se topa con… otro chico misterioso que es idéntico a él.

Si estás on fire con My Hero Academia, no te lo pierdas.