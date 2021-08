Más Marvel en Noviembre

Marvel anuncia varios proyectos interesantes para Noviembre y vamos a repasar algunos de los que todavía no mencionamos.

Como parte del festejo de los 60 años de los Fantastic Four, llega una miniserie de seis episodios protagonizada por el viejo y querido Thing. La saga se titula «The next Big Thing» y tiene como principal atractivo el debut como guionista de comics del famoso escritor Walter Mosley. Lo acompaña el dibujante Tom Reilly, para una aventura en la que el sobrino favorito de la Tía Petunia va a viajar de los callejones de New Tork a los confines más remotos del cosmos, obviamente con peleas a todo o nada y apariciones de muchos héroes y villanos conocidos. El nº1 es un especial de 40 páginas.

También se viene una miniserie titulada Hawkeye: Kate Bishop, cinco episodios a cargo de Marieke Nijkamp (quien también viene de la literatura) y Enid Balám, un dibujante mexicano con mucho recorrido en el mercado francés, donde siempre se desempeñó como colorista. La trama lleva a la joven Hawkeye de regreso a New York, después de una larga temporada en la Costa Oeste. En el medio de las dudas y los replanteos lógicos de semejante decisión, habrá un robo de joyas que parece un caso bastante sencillo para Kate, si no fuera porque es apenas la fachada de una trampa mortal.

Finalmente, tendremos también el nº1 de una nueva serie regular de Black Panther, ahora con guiones de John Ridley (al que le fue muy bien en la vereda de enfrente con The Other History of the DC Universe) y dibujos de Juann Cabal.

El nuevo equipo debuta con un arco argumental titulado «The Long Shadow», una historia de secretos y conspiraciones, de largo arraigo en el pasado del protagonista. T’Challa se va a ver involucrado en una turbia trama de espionaje en la que está en juego mucho más que el futuro de Wakanda. Estas aguita también arranca con un número especial de 40 páginas.