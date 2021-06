Más Miss Marvel

Marvel anuncia para Septiembre el primero de cinco episodios que componen la miniserie Ms. Marvel: Beyond the Limit, una vez más con Kamala Khan como protagonista.

Esta vez, a cargo de los guiones está la taquillera escritora Samira Ahmed (Love, Hate, & Other Filters; Internment; Mad, Bad, & Dangerous to Know), una referente total de la literatura juvenil contemporánea. El dibujante es Andrés Genolet, el talentoso uruguayo que hace poco pasó por Runaways.

Kamala ya fue una Vengadora, una Campeona e incluso la Elegida … ¿qué viene después? Una explosión de proporciones interdimensionales en el laboratorio de su prima en Chicago, que pondrá a su mundo patas arriba. Sus poderes se están agotando y se acaba el tiempo para averiguar qué es lo que está pasando.

Si sos fan de este carismático personaje, no la dejes pasar.