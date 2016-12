Más pecados capitales

Hace diez años, un grupo de mercenarios llamados Seven Deadly Sins (Siete Pecados Capitales) se rebeló contra los Caballeros Sagrados, la guardia real. Después desaparecieron y nadie supo qué fue de ellos. Un día, una jovencita misteriosa se instaló en la taberna de Meliodas, el joven que tiene como mascota a un chancho que habla. Esta joven no es otra que la princesa Elizabeth, quien desea fervientemente encontrar a los Seven Deadly Sins. Ellos son los únicos que pueden vencer a los Caballeros Sagrados, quienes tomaron prisionero al rey y ahora someten a toda la población del reino. Pronto Elizabeth descubrirá que Meliodas no es un simple tabernero, sino un guerrero con un poder excepcional.

Con esta premisa, el manga Seven Deadly Sins la rompe en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine desde fines de 2012, guiado por los argumentos y los dibujos de Nakaba Suzuki, y ya tiene 24 tomos recopilatorios. Gracias al éxito, ya sumó dos spin-offs: Mayoe! Nanatsu no Daizai Gakuen! y Nanatsu no Taizai Production, y ahora va por el tercero.

A partir del 17 de Enero de 2017, la revista Shônen Magazine Edge suma un nuevo manga titulado Nanatsu no Taizai – Seven Days – Tôzoku to Seishôjo (sí, larguísimo), en el que Suzuki escribe los guiones y dibuja el joven mangaka Yô Kokukuji. La trama será más romántica que épica, focalizada en la relación entre Ban y Elaine.

Mientras tanto, seguimos esperando la edición argentina de Seven Deadly Sins.