Más Promised Neverland

The Promised Neverland, el exitoso manga de Kaiu Shirai y Posuka Demizu, se terminó de serializar hace varios meses y la semana pasada apareció en Japón el Vol.20 de los tomos recopilatorios, que incluye el que hasta ayer creíamos que era el final.

Ahora nos entramos que el 11 de Diciembre se inaugura en Tokyo una gran exposición dedicada a la serie, que podrá visitarse hasta el 11 de Enero de 2021. Para conmemorar la ocasión, Shirai y Demizu crearon un nuevo episodio del manga, 19 páginas que funcionan como epílogo y que revelan sucesos en la vida de los personajes posteriores al final de la serie.

Este nuevo capítulo será incluido en el cuadernillo «Tracks to the Neverland», que se ofrecerá a quienes visiten la exposición. Por ahora no hay ninguna chance de que los lectores japoneses lo tengan recopilado en los tankoubons, pero… ¿qué onda los países donde The Promised Neverland todavía se está publicando? ¿Será posible que las editoriales de EEUU, Francia, España o Argentina puedan incorporar estas 19 páginas al vigésimo tomito cuando les llegue el momento de editarlo? Si te pudieron vender una edición del Vol.1 con un termo y un mate, te pueden vender un Vol.20 con el epílogo, no? Veremos qué onda…