Más series para Archie

De la última tanda de one-shots que lanzó Archie Comics para probar nuevos conceptos, dos se convierten a partir de Octubre en series regulares.

La primera será The Archies, las aventuras de la banda de rock integrada por los adolescentes de Riverdale, pero ahora de gira por todo el país. Escriben Alex Segura y Matt Rosenberg (la dupla de la exitosa Archie Meets Ramones) y dibuja Joe Eisma, el lápiz más notable que tiene hoy la editorial. Los autores prometen nuevas experiencias y nuevos conflictos para los personajes a los que conocemos de toda la vida, e incluso la certeza de que, durante la gira por EEUU, sus caminos se cruzarán con los de varias bandas de rock del mundo real.

La otra idea que dará origen a una serie regular es Jughead: The Hunger, la reinterpretación de Jughead como un hombre lobo antropófago en clave de terror posta, una fórmula que resultó exitosa cuando la editorial apostó a Afterlife With Archie. El guionista del one-shot, el ya muy conocido Frank Tieri, dejó el final abierto de modo intencional para poder continuar la historia si las ventas lo acompañaban y la timba le salió muy bien. Tieri estará a cargo de la serie (que también arranca en Octubre), junto a los dibujantes Pat y Tim Kennedy, quienes en 2014 dibujaran la resonante “Death of Archie”. La “villana” a la que enfrentará Jughead será nada menos que Betty Cooper, ahora reimaginada como una caza-licántropos al estilo Buffy.