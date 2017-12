Masacre de títulos en Marvel

Marvel dio a conocer su lista de lanzamientos previstos para Marzo, por primera vez desde que C.B. Cebulski asumió la conducción de la editorial. Y llama la atención la cantidad de series que no están, varias de las cuales ya tienen la cancelación confirmada.

Luke Cage vendía muy mal, y el nº170 será el último.

Royals cayó en la volteada de series de los Inhumans que desaparecen y termina con el nº 12.

Generation X tampoco pegó termina en el nº87. Hawkeye (con Kate Bishop como protagonista) aguantó hasta donde pudo y cierra en el nº16. America se termina en el nº11. The Unbelievable Gwenpool llegó hasta el nº25 y tampoco sigue.

Otra chica que tuvo serie propia y duró poco es Jean Grey, que cierra en el nº11 porque la protagonista (la Jean joven, que vino del pasado) muere en la miniserie en la que resucita la Jean Grey adulta. Como ya contamos, esta Jean encabezará su propio equipo de X-Men. Y supuestamente algo parecido sucederá con Iceman, cuya serie solista se cancela con el nº11, pero parece que va a estar al frente de un nuevo equipo de X-Men.

Secret Warriors y Defenders tampoco se ofrecen para Marzo, pero no está confirmada la cancelación. Se supone que Defenders no sale por los problemas de salud que tuvo recientemente su guionista, Brian Michael Bendis. Veremos si el mes que viene se vuelven a anunciar.

The Mighty Captain Marvel es otra que no se anuncia para Marzo, pero la guionista Margaret Stohl salió a tranquilizar a los fans, con la confirmación de que la serie sigue en pie.

Guardians of the Galaxy tiene final confirmado para el nº150, pero el mismo equipo creativo (con el guionista Gerry Duggan al frente) lanza en Febrero el nº1 de Infinity Countdown, continuación directa de la serie de los GotG, con los mismos personajes y la vuelta de Adam Warlock.

Finalmente, habrá que ver qué pasa con U.S. Avengers y Uncanny Avengers. Por ahora no están anunciando nuevas ediciones, porque durante la saga titulada No Surrender la revista Avengers se va a publicar en forma semanal, con los autores de todas las series de Avengers participando en la relización de estos episodios. Cuando termine No Surrender nos enteraremos si Avengers sigue siendo semanal, o si el equipo se vuelve a ramificar en varios equipos, cada uno en una serie distinta.