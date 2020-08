Masacre en DC

Ahora que se liberó de la dictadura de Diamond y está vendiendo más en librerías que en comiquerías, DC reestructura su línea editorial, para alejarse de las revistitas mensuales y apostar a las series en formato digital y las obras completas en formato novela gráfica.

Después de los despidos masivos de esta semana (que le costaron el puesto a varios ejecutivos encumbrados, entre ellos el maligno Bob Harras), se viene la cancelación de unas cuantas series mensuales que llegarán a su fin en los próximos meses.

Para Octubre tienen final confirmado Justice League Odyssey, Batgirl y Batman and the Outsiders. Y en Noviembre, se terminan Teen Titans, Young Justice, Suicide Squad, Hawkman y John Constantine: Hellblazer. También se publicarán los finales de dos miniseries: The Batman’s Grave y Metal Men.

Y hay una serie que todavía es una incógnita, que es la de Aquaman. Para Noviembre está previsto el nº65, donde se termina un arco argumental y se despide la guionista Kelly Sue DeConnick, que lleva casi dos años al frente de la serie. Pero DC no confirmó si Aquaman tendrá en Diciembre un nº66 con otro equipo creativo, si se relanzará con un nuevo nº1, o si se sumará a la lista de los títulos que se quedan sin lugar en la nueva grilla de publicaciones mensuales de la editorial. Estamos atentos a las novedades…