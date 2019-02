Mayo en DC

Repasamos algunas publicaciones interesantes que anuncia DC para el mes de Mayo.

Guarda con el Annual 2 de Detective Comics. Acá tenemos un guionista más que solvente como Peter Tomasi, que trae de vuelta dos elementos del pasado de Batman que hace muchos años que nadie toca: el Black Casebook (el libro que compila los casos más perturbadores en los que se vio involucrado el Dark Knight) y el Reaper, aquel villano vinculado a Batman: Year Two, cuya historia supuestamente llegó a su fin en el prestige Batman: Full Circle. Dibuja el correcto Travis Moore.

Se viene una nueva antología de 80 páginas en formato prestige. Dog Days of Summer ofrece ocho historias cortas (aparentemente en son de joda) protagonizadas por héroes y animales: Krypto y Superman, Bat-Cow y Batman, Wonder Woman y Ferdinand, y varias más. Entre los autores que participan se destacan G. Willow Wilson, Joshua Williamson, Mariko Tamaki, Stjepan Sejic, Cully Hamner, Kyle Hotz y el siempre sombrío Dan DiDio.

The Year of the Villain amenaza con ser un evento importante para todo el Universo DC y se presenta con un one-shot de 32 páginas que sale a la venta a míseros u$ 0,25 (diez pesitos nuestros). Escriben Brian Michael Bendis, Scott Snyder y James Tynion IV. Dibujan Jim Cheung, Alex Maleev y Francis Manapul.

Lex Luthor y la Legion of Doom conspiran con Dioses Cósmicos para torcer hacia el lado oscuro el destino de la humanidad. La maldad de Leviathan se expande, y va tomando el poder en cada vez más rincones del mundo. Y mientras tanto, el Batman Who Laughs acecha en las sombras, todavía no alineado con nadie, pero con planes macabros para todos. Se viene una ola de protagonismo para los villanos, algunos nucleados con metas comunes, otros con planes más secretos y más egoístas, todos rumbo a una monstruosa colisión con Batman, Superman y el resto de los héroes del DCU. Ojalá no se quede en una gran venta de humo.