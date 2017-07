Mignola a todo Hellboy

Mike Mignola sigue firme en su postura de no dibujar historietas, pero está escribiendo tres nuevos proyectos vinculados a Hellboy, su icónico personaje.

En los próximos meses, Dark Horse va a publicar dos miniseries de cinco episodios cada una, ambas con guiones de Mignola. En Noviembre sale Rasputin: The Voice of the Dragon, donde Mignola comparte la tarea de guionista con Chris Roberson, mientras que los dibujos corren por cuenta de Christopher Mitten. Preparate para el regreso de un villano al que creíamos muerto desde 1916.

Para Enero se anuncia el primer episodio de Koshchei the Deathless, otra miniserie centrada en un villano, esta vez con Mignola como único guionista y Ben Stenbeck como dibujante. La historia está ambientada en el presente, o sea que la revancha entre Koshchei y Hellboy se juega en el Infierno.

Y en Diciembre sale un one-shot, en el que Mignola escribe el guión y el dibujante no es otro que el maestro Adam Hughes. La historia se titula Hellboy: Krampusnacht y es una celebración de la Navidad, con un giro satánico a la figura de Papá Noel.

Atentos entonces, fanáticos de Anung Ung Rama, que Mignola está con todo, incluso muy metido en el guión de un tercer film de Hellboy, que parece que finalmente será realidad el año que viene…