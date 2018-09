Miles post-Bendis

En Diciembre, Marvel relanza a Miles Morales en una nueva serie regular (Miles Morales: Spider-Man) a cargo de Saladin Ahmed, uno de los guionistas realmente potentes que tiene en este momento el mainstream estadounidense.

Dibujado por Javier Garrón, este será el primer proyecto centrado en Miles en el que no participa su co-creador, Brian Michael Bendis, hoy jugando con la camiseta de DC. Dice Ahmed: “No hablé con Bendis, pero lo considero absolutamente brillante. Su estilo fue una de las cosas que me hicieron volver a leer comics de superhéroes después de varios años alejado. Y sí, hay un factor intimidación. Pero la clave es respetar el trabajo de los autores que vinieron antes y al mismo tiempo sentir la confianza necesaria para ponerle un sello personal, propio al material. Los superhéroes son mitos construídos con capas de historia. Si no hubiesen entrado otros autores a ayudar a darle forma a Peter Parker después de Lee y Ditko, hoy no tendríamos al Spider-Man que todos conocemos y amamos”.

Y agrega: “Para mí, el núcleo de Spider-Man es el de un héroe adolescente. En la nueva serie, Miles va a ser ESE Spider-Man: combatirá amenazas contra la comunidad y la ciudad, no a nivel universal. Y al mismo tiempo se las verá con los bullies de la escuela, con los exámenes y las citas con chicas que se frustran. Es un Spider-Man clásico, pero que se va a meter con realidades y problemas actuales”.