Milky Way x 3

Esta semana salen en España las novedades del sello Milky Way correspondientes a Agosto, y son nada menos que tres series nuevas, las tres ya cerradas en Japón.

Milky Way va a editar en dos tomos Aoi Uroko to Suna no Machi, traducida como «El pueblo de arena y escamas azules». Este es un manga de estilo josei, aparecido originalmente en la revista You (de la editorial Shueisha) y marca el debut en España de Yoko Komori, una autora muy influenciada por los mangas y las películas de Satoshi Kon. Drama, misterio y costumbrismo en un pequeño pueblo costero donde, en una de esas, habita una sirena.

También se viene Aomanjû: el bosque mágico de Hoshigahara, una serie de cinco tomos, que apareció en la revista Nemuki (de la editorial Asahi Shimbunsha) entre 2008 y 2015. La autora es Hisea Iwaoka, también inédita hasta hoy en nuestro idioma. El manga se centra en un bosque en el que supuestamente habitan seres fantásticos, y en cuyo interior se levanta un destartalado caserón de madera, donde conviven los niños Sôichi y Lily, un gallo que habla y odia a los humanos y también los guardianes protectores de la puerta, entre otros espíritus. Fantasía sobrenatural, costumbrismo y buena onda.

Y el tercer lanzamiento es Yuki to Matsu, traducido como «Nieve sobre los pinos», una serie de dos tomos que combina el yaoi (romance entre varones) con una ambientación histórica que recrea el Japón antiguo. Se trata de un manga bastante reciente, serializado en 2016 en la revista Bloom, de la editorial Homesha, y sí, es la primera obra de Hidebu Takahashi que se dará a conocer en nuestro idioma.