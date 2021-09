Millar y Scalera nos espían

Netflix está por estrenar King of Spies, una nueva serie creada por Mark Millar, y por supuesto con la misma idea el escocés lanza también una miniserie de cuatro comic books, que Image empezará a publicar en Diciembre

Con dibujos del maravilloso Matteo Scalera y un primer número especial de 40 páginas, el comic de King of Spies nos cuenta qué pasa cuando el agente secreto más grosso del mundo se entera que le quedan apenas seis meses de vida. ¿Se va a morir en la cama de un hospital, o elegirá tratar de enmendar una vida entera de malas decisiones? Después de cuarenta años al servicio de causas turbias, sabe dónde están enterrados todos los cadáveres… y cuando no tenés nada que perder, no está mal volverse en contra de los que se llenaron los bolsillos creando el despelote en el que nos toca vivir hoy.