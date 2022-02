Milligan y los perros

La editorial AfterShock lanza en Abril el nº1 de Dogs of London, un relato brutal de violencia, amor, venganza y perros que además de ladrar, muerden. La creación del maestro Peter Milligan contará con dibujos de Artecida y le permitirá al consagrado guionista británico volver al mundo de los gangsters, que tan buen resultado le diera en la seminal Skreemer, su primer trabajo para EEUU.

Como su nombre lo indica, Dogs of London aborda el tema desde una óptica mucho más británica, con lo cual seguramente tendrá mucho peso la notable desigualdad entre las clases sociales, además de los crímenes, la sangre y otros flagelos que azotan a hampa de Londres. Los protagonistas son Frank y Terry, dos señores hoy maduros, pero que en los ´60 fueron miembros de The Dogs, una patota muy violenta y muy temida, que tuvo en vilo a casi toda Londres. ¿Creyeron que habían escapado del dolor y los problemas que causaron en los ´60? No, ni ahí.

Preparate para la venganza de los perros, que pinta muy zarpada.