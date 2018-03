Muchos cambios en DC

La semana pasada comentamos que en Junio se vienen los relanzamientos de Hawkman y Plastic Man, pero la verdad que eso es moco de pavo en el contexto de las apuestas fuertes que tiene DC para Junio.

La más fuerte es, obviamente, la aparición de los seis números de Man of Steel (a partir del 30 de Mayo, durante seis miércoles consecutivos), a cargo de Brian Michael Bendis y varios dibujantes de primera línea. Ya hablamos bastante de eso en su momento…

Pero hay más. Teen Titans, uno de esos títulos a los que hace años que DC no le logra agarrar la mano, reaparece con un one-shot de 48 páginas a cargo de Adam Glass y Robson Rocha, que es el prólogo a una nueva serie regular. Los protagonistas son Robin (Damian Wayne), Kid Flash (el Wall West afroamericano) y una Red Arrow femenina, que no tengo idea de dónde sale. Acá arranca una nueva dirección, consecuencia del evento No Justice (el de Scott Snyder, en el que se mezclan la Liga y los Titans, ¿te acordás?).

Y lo mismo se aplica a los Titans (los Ya-No-Teen Titans), que tendrán su one-shot a cargo de Dan Abnett y Paul Pelletier. A raíz de los sucesos de Metal y No Justice, pasa algo muy heavy que obliga a Nightwing a formar un nuevo equipo de Titans, con algunos de sus aliados de siempre y algunas caras nuevas. Veremos si esta vez la pegan…

Finalmente, el relanzamiento más esperado, el de la Justice League. Todo el bolonki de Metal y No Justice era para esto: para tener un sólo título quincenal de la Liga con autores grossos y alguna posibilidad de reconciliar a los fans con este grupo que llevaba años de capa caída. Scott Snyder se pone la serie al hombro, y obviamente los dibujantes van a ir rotando, pero en el nº1 tenemos nada menos que a Jim Cheung, y a Jorge Jiménez en el nº2.

La formación es la de los dibujos animados de principios de este milenio: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter, Green Lantern (John Stewart) y Hawkgirl, más Aquaman y Cyborg. La saga inicial se titula “The Totality” y promete un misterio que sacudirá al cosmos y enfrentará a la Liga con sus más terribles enemigos.