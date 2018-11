Muerte efímera

Daredevil va a durar muerto apenas un par de semanas. Mientras la colección actual del Cuernitos se encuentra en la recta final, en medio de una saga titulada “Death of Daredevil”, ya se anuncia una nueva serie cuyo nº1 está previsto para Febrero. El nuevo equipo creativo estará integrado por el guionista Chip Zdarsky y el dibujante Marco Checchetto, que seguramente bancará la periodicidad mensual muy poquitos números.

El cierre de la serie actual, a cargo de Charles Soule y Phil Noto, está previsto para Diciembre. Y se supone que entre ese final y el inicio de la nueva ongoing va la miniserie semanal Man Without Fear, cuyos cinco episodios (escritos por Jed MacKay) estaban previstos para Enero. Pero la cosa se está complicando, porque el dibujante que se había comprometido a dibujar esos cinco números (nada menos que el glorioso brazuca Danilo Beyruth) ya anunció que no va a dibujar los nºs 2 y 3. Stefano Landini e Ivan Coelho serán los suplentes en esas entregas, y habrá que ver si Beyruth llega a tiempo con los nºs 4 y 5, o si Man Without Fear termina por publicarse en simultáneo con la serie de Zdarsky y Cecchetto.

Una pena, porque si a Beyruth le das tiempo para laburar cómodo, te entrega unas historietas de la San Puta. Esta miniserie, hecha a los pedos y con suplentes, seguro va a estar por debajo del nivel habitual del ídolo.