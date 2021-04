Munuera adapta a Melville

Astiberri anuncia para Mayo la edición en nuestro idioma de Bartleby, el escribiente, la nueva novela gráfica del gran José Luis Munuera que adapta el relato homónimo de Herman Melville.

A pocos meses de su debut en el mercado francés (la publicó Dargaud en Febrero) se publica en castellano este trabajo del consagrado autor español, quien se apropia del relato de Melville en una adaptación que aporta una mirada singular sobre el texto original.

Bartleby, el escribiente es una fascinante historia sobre la obediencia y la resistencia pasiva, en la que un joven es contratado en una escribanía de Wall Street, en el Nueva York de los albores de un “nuevo mundo”, burocratizado y capitalista. Bartleby, encargado de copiar actas jurídicas, demuestra una eficacia admirable y su energía es tan contagiosa que empuja a sus compañeros a dar lo mejor de sí mismos. Un día todo cambia. Su jefe le pide cotejar unos documentos para verificarlos –un trabajo normal, rutinario, aunque ajeno al cometido para el que fue contratado–; y él le contesta con educación, pero con firmeza: “preferiría no hacerlo”. Poco a poco, Bartleby declinará toda proposición, toda oferta de ayuda, incluso la exhortación final a dejar el puesto de trabajo, con esas pocas palabras, “preferiría no hacerlo”, que repite como un mantra. La resistencia de Bartleby es misteriosa. Es la personificación del enigma absoluto. No demuestra ninguna arrogancia, ni rebeldía, sí en cambio una fragilidad obstinada, una cierta melancolía y, tal vez, una sorda desesperanza.

Munuera convierte esta obra importantísima de la literatura norteamericana en una historieta de 72 páginas a todo color, que obtuvo excelentes críticas tras su publicación en Francia.