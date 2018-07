Falleció Steve Ditko

Este sábado, todos los fanáticos de noveno arte nos desayunamos con la noticia de la muerte del genial Steve Ditko, el dibujante de Spider-Man, Doctor Strange y The Creeper que falleció en su casa de New York a los 90 años.

La policía encontró a Ditko muerto en su piso de Manhattan el 29 de junio pero la noticia recién trascendió a los medios en las últimas horas.

A pesar de que venía remándola hace rato, Ditko alcanzó la fama por su trabajo en Marvel Comics a principios de la década de 1960, cuando creó, junto al editor jefe y futuro director ejecutivo de la compañía, Stan Lee, a Spider-Man, que apareció por primera vez en la Amazing Fantasy 15 (1962).

La leyenda cuenta que a Lee se le ocurrió la idea de crear un superhéroe adolescente con los poderes de una araña, pero fue Ditko quien creó el distintivo traje azul y rojo de Spider-Man y los lanza-redes de sus muñecas.

Un año después, diseñó al Doctor Strange, que apareció por primera vez en la revista Strange Tales 110 y también se convirtió en uno de los personajes más conocidos de la compañía, que abandonó en 1966 tras algunas desavenencias con Lee, aunque muchos biógrafos sostienen que se trató de un malentendido entre ambos.

Tras su partida de Marvel, Ditko puso rumbo a la “Distinguida Competencia” (DC Comics) luego creó al antihéroe conocido como The Creeper que debutó en la Showcase 73 (1968).

Al igual que el recordado Jerome David Salinger, durante la mayor parte de su vida, Ditko evitó las apariciones públicas, e inclusive se negó a figurar en la película documental “In Search of Steve Ditko” (En busca de Steve Ditko) que la BBC filmó en 2007.

La última entrevista formal que concedió el dibujante, data de 1968: “Nunca hablo de mí. Mi trabajo soy yo. Lo hago lo mejor que puedo y, si me gusta, espero que le guste a alguien más”.

El presentador Jonathan Ross, que conoció a Ditko mientras filmaba el documental, lo describió como “el mejor artista y creador de cómics que jamás haya existido”. “Estoy más que triste. Steve Ditko se fue. Gracias por tu brillantez inagotable y tu imaginación sin límites. Steve, eres un genio implacable”, expresó el periodista en Twitter.

I am beyond sad. For me, the single greatest comic book artist and creator who ever lived, Steve Ditko, is gone. Thank you for your tireless brilliance and boundless imagination, Steve, you uncompromising genius.https://t.co/aEPolXTIAy — Jonathan Ross (@wossy) July 6, 2018

Varios de sus admiradores, incluido Neil Gaiman, le rindieron tributo. El creador de The Sandman escribió que Ditko “fue fiel a sus propios ideales. Vio las cosas a su manera y nos dio formas de mirar únicas. A menudo copiado. Nunca igualado. Sé que soy una persona diferente porque él formó parte de este mundo”.

Steve Ditko was true to his own ideals. He saw things his own way, and he gave us ways of seeing that were unique. Often copied. Never equalled. I know I'm a different person because he was in the world. pic.twitter.com/2GFSA86Btj — Neil Gaiman (@neilhimself) July 7, 2018

La editorial DC Comics también le rindió tributo en las redes sociales. “Steve Ditko fue uno de los creadores más impresionantes de la historia de los cómics y nos mostró que hay un héroe dentro de cada uno de nosotros. Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a sus seres queridos y a todo el que lo conociera”, publicó en Twitter la compañía.

Steve Ditko was one of the most amazing creators in the history of comics, and showed us there is a hero in all of us. Our hearts go out to his loved ones, and everyone who knew him. pic.twitter.com/ukvuA7odF5 — DC (@DCComics) July 7, 2018

Por supuesto que Marvel Comics también publicó su mensaje de condolencias por la muerte de uno de sus padres fundadores. “Hoy, la familia Marvel está de luto por la pérdida de Steve Ditko. Steve transformó la industria y el Universo Marvel, y su legado nunca será olvidado. Nuestras condolencias están con su familia, seres queridos y fanáticos durante este momento triste“.