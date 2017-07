Neal Adams revive a Deadman

50 años después de haber hecho un aporte fundamental a la saga del personaje, Neal Adams vuelve a escribir y dibujar a Deadman. Dc anuncia para Noviembre la miniserie de seis episodiod Deadman: Journey into Death, cuyo primer número ostentará una muy noventosa portada que brilla en la oscuridad.

La serie volverá al conflicto central de la etapa clásica de Deadman en la revista Strange Adventures: el misterio del asesinato de Boston Brand. En su momento, Adams no llegó a resolver este plot y ahora es hora de atar los cabos sueltos. “En aquel entonces no llegué a terminar la historia. -dice el legendario artista- Esta es la historia más importante de Deadman, no es una aventura más. El tipo está muerto y no hay forma de que te mueras y no haya consecuencias. Esta es una aventura increíble, sin metafísica, ni bizarreadas de ese estilo. Hay que leerla bien, palabra por palabra. Están advertidos”.

La trama promete conectar a Deadman (una vez más) con la Liga de los Asesinos, con Batman y probablemente con otro personaje en cuya creación metió mano Adams: el eterno Ra´s al Ghul. Y ya que estamos, se vienen también cameos de Zatanna, Phantom Stranger, Dr. Fate y el Spectre.

No te extrañes si Adams se caga en TODAS las apariciones de Deadman posteriores a la última que dibujó él (Challengers of the Unknown nº74, 1970).