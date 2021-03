Neil Gaiman, a puro cuento

Dark Horse sigue expandiendo su Biblioteca Neil Gaiman con una nueva novela gráfica prevista para Septiembre, que consiste en una adaptación a la historieta de un cuento del consagrado escritor inglés. Esta vez le toca el turno a Chivalry, un cuento que apareció por primera vez en 1994, en la antología Grails: Quests of the Dawn y pocos años después se incluyó en Smoke & Mirrors (1998), el seminal libro de cuentos de Gaiman. No vamos a explicar acá el argumento del cuento, pero sí, el Santo Grial tiene algo que ver en la trama.

La elegida para convertir el relato de Gaiman en una historieta no es otra que la multipremiada Colleen Doran, quien (además de haber colaborado con Neil en algún episodio de Sandman) adaptó Troll Bridge en 1993 y rompió todo en 2019 con su versión de Snow, Glass, Apples, un enorme éxito de ventas, que además le valió a la autora los premios Eisner, Bram Stoker y Ringo.

Para este proyecto, Doran cuenta que se está inspirando en estilos de ilustración de principios del Siglo XX y estudiando manuscritos medievales. Si sos fan de la Colo Doran o de Neil Gaiman, andá ahorrando, que esto sale seguro en tapa dura…