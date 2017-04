Noches metálicas

De a poquito, empezamos a tener más precisiones acerca de Dark Nights: Metal, el evento que DC promete para Agosto, y que supuestamente va a afectar a todo el universo heroico de la editorial.

La historia, escrita por Scott Snyder y dibujada por Greg Capullo, estará centrada en Batman y según declara el guionista, la viene planeando desde que empezó a escribir Batman. “Greg y yo empezamos a tirar pistas en la saga Court of Owls, metimos más en nuestras historias con el Joker y las pistas más obvias las pusimos en el arco que desembocó en la Batman nº50. Ahora volvimos, a contar la historia que va a romper todo. Esta es una epopeya a todo rock´n roll, el proyecto definitivo de nuestras carreras. Metal nos lleva en una nueva dirección. Greg y yo vamos a excavar bajo la superficie de todas las historias que contamos para encontrar un lugar retorcido, pesadillesco, de terror”.

Pero por otro lado, DC ya se está cubriendo, y anticipando que Metal no va a ser un canto al grim ´n gritty, sino que va a estar a tono con la onda más luminosa, más esperanzadora, que DC viene construyendo a partir de Rebirth. Todavía no sabemos cuántos números tendrá la saga, o si los otros títulos tendrán crossovers o tie-ins. La gacetilla de prensa de DC dice que la historia “examinará cada elección que un héroe no hace, cada sendero que no transita, y abrirá mundos forjados por pesadillas”. Según el mismísimo Dan DiDio (rey de los vendehumos), la saga pone en riesgo “no sólo a nuestro mundo, sino a múltiples mundos”.

Además de Batman, habrá roles importantes para Wonder Woman, Green Lantern y Hawkman… Sí, Hawkman, cuya muerte se publicó hace apenas un mes (el 1º de Marzo), vuelve en Dark Nights: Metal. Explica DiDio: “Sí, hace poquito matamos a Hawkman, pero bueno, la saga de la Muerte de Hawkman engancha muy bien con los eventos que tienen lugar en Metal, y todavía mejor con cosas más grandes y mejores que vienen después”.