Norma lanza nuevos mangas

La editorial Norma sigue sumando refuerzos a su línea de manga y promete para Septiembre el inicio de dos nuevas colecciones que hasta ahora no se conocían en castellano.

Por un lado, se viene el Vol.1 de Chainsaw Man, la tremenda serie de Tatsuki Fujimoto que conmociona las páginas de la Shonen Jump con su mezcla de acción, comedia y terror sobrenatural. Es una serie reciente, iniciada en 2018, que en Japón ya tiene ocho tomos recopilatorios. Se centra en Denji, un chico sin un mango que se deja la vida trabajando como Devil Hunter junto a su perro demoníaco Pochita para resarcir una deuda astronómica, hasta que una sangrienta traición da un giro radical a su miserable vida.

La otra serie interesante es Under Ninja, lo nuevo de Kengo Hanazawa, consagrado autor de I am Hero. Este es un seinen con drama y slice of life que en Japón lleva tres tomos recopilatorios. La síntesis argumental dice: «Incluso a día de hoy los ninja se camuflan entre la gente llevando a cabo misiones en secreto. A algunos les va mejor que a otros y Kurô Kumogakure, un ninja nini, se pasa los días bebiendo y haciendo el vago. Sin embargo, un día recibe una misión de un superior y su vida empieza a tomar un rumbo inesperado…