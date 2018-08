Novedades de DC

Entre las novedades que DC anuncia para Noviembre destacamos un one-shot, una miniserie y una serie regular.

El one-shot es un librito de 80 páginas en formato prestige, una antología titulada DC Nuclear Winter Special, con 10 historias cortas autoconclusivas. Están Superman, Batman, Flash y muchos habitantes más del Universo DC, en historias cortas inéditas, de esas que rara vez se republican después en TPBs.

Entre los autores se destacan Paul Dini, Steve Orlando, Phil Hester, Cully Hamner y Giuseppe Camuncoli, entre otros, y re-da para jugarle una ficha.

La serie regular es una que se venía prometiendo hace años: Shazam!, a cargo de Geoff Johns y Dale Eaglesham. Ya se palpita el estreno de la peli dedicada al Capitán Marvel y DC acompaña con este lanzamiento, el primer nº1 de Shazam! ambientado en el Universo DC en casi 25 años.

Billy Batson hace equilibrio entre cursar la secundaria y ser un superhéroe, el brujo Shazam se enfrenta a un estremecedor secreto en lo profundo de la Roca de la Eternidad y el bizarro team-up entre el Dr. Sivana y Mister Mind llevará a la creación de una nueva sociedad. Este arco inicial se titula “Shazam and the Seven Realms” y arranca con un número especial de 40 páginas. Si sos fan del Capi, no te lo podés perder.

Y finalmente hay luz verde para la publicación de la miniserie Suicide Squad: The Black Files, que se había anunciado para el año pasado y después se canceló. ¿Qué pasó? La miniserie incluye en cada número dos historias distintas, y en una de las que integraban el nº1, el guionista Jai Nitz presentaba a un personaje (prometiendo que tendría un rol muy significativo en el Universo DC) llamado “Doctor Endless”. Pero, dentro del acuerdo que tiene Neil Gaiman con DC, parece que le tienen que pedir permiso para introducir personajes vinculados con el universo de The Sandman. Y este muchacho que lleva la palabra “Endless” en el nombre no estaba autorizado por Gaiman, por eso DC frenó la publicación.

Ahora vuelve a anunciarse el nº1 de Suicide Squad: Black Files, por supuesto sin el Doctor Endless. La historia que escribe Jai Nitz tiene dibujos de Scott Eaton, y se concentra en el Suicide Squad Black, un equipo con perfil paranormal armado por Amanda Waller, en el que reaparecen El Diablo, Enchantress, Gentleman Ghost y Sebastian Faust.

Y la otra historia que compone este número de 48 páginas está a cargo de Mike W. Barr y Philippe Briones y retoma la eterna guerra contra Kobra, con Katana como personaje central.