Novedades de Marvel

Entre los muchos lanzamientos que promete Marvel para el mes de Junio, destacamos una serie regular, una miniserie y un one-shot.

Por primera vez en su historia, Black Cat (creada a fines de los ´70 por el maestro Marv Wolfman) tendrá su propia serie regular, a cargo de Jed Mackay y un dibujante buenísimo, Travel Foreman. Una vez más, la siempre atorranta Felicia Hardy será perseguida tanto por la policía como por los delincuentes, en este caso el Sindicato de Ladrones de New York, liderado por Odessa Drake. El nº1 tiene 40 páginas e incluye una historia corta 100% en joda a cargo de Nao Fuji.

Silver Surfer: Black es una miniserie de cinco episodios, que se desprende del reciente nº1 de Guardians of the Galaxy. El querido Norrin Radd es uno de los tantos héroes que fue tragado por un agujero negro y ahora tendrá que luchar para volver y no perderse para siempre en el vacío. Escribe el pulpo Donny Cates (guionista también de Guardians) y dibuja Tradd Moore, otro que me gusta bastante.

Y finalmente tenemos una nueva reunión de Peter David y Dale Keown, dos autores que marcaron a fuego a todos los que éramos fans de Hulk a principios de los ´90. Ahora la dupla vuelve a juntarse para un one-shot de 40 páginas titulado Incredible Hulk: Last Call, protagonizado por un Bruce Banner harto de ser Hulk, harto de todo, dispuesto a abandonar toda esperanza… hasta que sucede un milagro. Aparece una lucha digna del Increíble Hulk.