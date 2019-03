Novedades para Marvel

Después de varios años sin escribir superhéroes, el maestro Jonathan Hickman vuelve a Marvel para capitanear el enésimo intento por relanzar la franquicia X-Men. El plan de Hickman era relanzar a la Legion of Super-Heroes en DC, pero esa serie iba a ser un desprendimiento de Doomsday Clock, cuyo final viene atrasadísimo. Así es como el guionista se cansó de esperar la luz verde de DC y se fue a Marvel, a ver qué le ofrecían.

A partir de Julio, Hickman estará al frente de dos miniseries quincenales: House of X (con dibujos de Pepe Larraz) y Powers of X (al que en Marvel se refieren como “Powers of 10”, tomando la X como un número romano), con dibujos de R.B. Silva. Por ahora se sabe poco sobre las nuevas series, pero C.B. Cebulski, el jefe de coordinadores de Marvel, las vende como un cambio radical, comparable al Giant-Size X-Men nº1. La ilustración promocional de Mark Brooks sugiere un rejunte de X-Men de todas las épocas y realidades alternativas, con la Dazzler disco, la Storm punk, el Havok de los X-Babies, un personaje que parece una mezcla entre Gambit y Nightcrawler, otro que parece una mezcla entre Magik y Colossus y una mujer sin disfraz superheroico, que parece ser Moira McTaggert (muerta desde 2001). Veremos si esta vez se da el verdadero resurgimiento de la franquicia mutante, que en los últimos años acumula demasiados relanzamientos y pocas historias presentables.

Y hay más: como “secuela” de War of the Realms, se viene una serie regular protagonizada por Valkyrie (quien nunca había estado al frente de una ongoing), con Al Ewing como guionista.

El maestro Mark Waid prepara una miniserie de seis episodios en los que va a narrar nada menos que “la versión definitiva de la Historia del Universo Marvel”, junto a los dibujantes Javier Rodríguez y Alvaro López.

Y la dupla de la gloriosa Marvels, Kurt Busiek y Alex Ross, trabaja en un nuevo relato autoconclusivo protagonizado por Phil Sheldon para conmemorar los 25 años de la seminal miniserie. Se supone que es una historia ambientada después del final de la Marvels original, pero por ahora no hay fecha de publicación.