Nueva línea de terror en DC

DC tuvo la mejor línea de historietas de terror de la Warren para acá. Se llamaba Vertigo y la dejaron morir pelotudamente. Ahora, cada vez que las necesidades comerciales de la empresa requieren la publicación de un comic de terror, o de fantasía oscura, abren un nuevo sello, que dura poco. Ya tuvimos el de Joe Hill, el de Sandman Presents… y ahora llega DC Horror (se mataron pensando el nombre).

La nueva línea arranca en Julio con una miniserie de cinco episodios titulada The Conjuring: The Lover, que funciona como precuela a la película The Conjuring: The Devil Made Me Do It, que está por estrenar New Line Cinema. Los guionistas son el novelista Rex Ogle y David Leslie Johnson-McGoldrick, autor de los guiones de las películas The Conjuring 2 y The Conjuring: The Devil Made Me Do It. El dibujante es el muy competente Garry Brown. Y esa portada mágica es de Bill Sienkiewicz.

La revista va a traer una historia principal y después otras historias cortas que exploran distintos misterios vinculados a Ed y Lorraine Warren, los personajes centrales del universo de The Conjuring. En el nº1 la historia corta la escribe Scott Snyder y la dibuja Denys Cowan. En el nº2, tendremos los dibujos del glorioso cordobés Juan Ferreyra.

El nuevo sello está apuntado al público mayor de 17 años (como Vertigo) y se supone que va a sumar nuevos títulos a partir de Octubre. Todavía no se sabe si estarán conectados a franquicias exitosas del cine o la literatura de terror, o si habrá cabida para conceptos originales, o versiones de los personajes clásicos viradas hacia el terreno del horror.