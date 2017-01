Nueva serie para Black Panther

El romance entre el escritor Ta-Nehisi Coates y el mundo de Black Panther sigue dando sus frutos. A las dos series que ya está publicando (Black Panther y World of Wakanda), Marvel planea sumar una tercera, titulada Black Panther & The Crew.

Todavía no hay fecha de salida confirmada, ni se anunció oficialmente al dibujante (aunque los diseños que se mostraron son obra de Butch Guice, esa quizás sea una pista elocuente), pero ya sabemos que Coates va a co-escribir con la poetisa Yona Harvey y que el equipo (con base en Harlem) que acompañará a T´Challa en las nuevas aventuras estará integrado por Storm, Luke Cage, Misty Knight y Manifold.

Publicada sin el menor éxito en 2003, la serie original de The Crew duró apenas siete episodios, en los que el maestro Christopher Priest puso todo: crímenes, religión, pobreza, violencia de género… Pero el mercado no estaba preparado para una serie que se metiera a fondo con la problemática de la minoría afroamericana. Ahora, pareciera que sí, y la idea de Coates y Harvey es no mezquinar ni un gramo de ambición.

“No es sólo la historia de un rey que trata de gobernar -dice Coates-. Estoy tratando de usar a Black Panther para responder otras preguntas de orden filosófico, de orden social”.