Nueva serie para Rorschach

Después del éxito de Doomsday Clock, DC no se aguanta las ganas de seguir ordeñando la vaca de Watchmen y anuncia para Octubre el debut de una maxiserie de 12 episodios protagonizada nada menos que por Rorschach.

Tom King y Jorge Fornés, hasta hace no mucho titulares en la revista de Batman, vuelven a trabajar juntos para contarnos una nueva historia, ambientada 35 años después del final de Watchmen. Hace años que no existen los Minutemen, pero todavía se los recuerda, especialmente al infame Rorschach, que desde que fue convertido en polvo por el Dr. Manhattan se convirtió en un ícono cultural: el tipo que no era un héroe, pero que se animó a decir la verdad.

Ahora el polémico justiciero reaparece, como parte de un dúo de asesinos que intenta matar al candidato que -por primera vez en años- compite en una campaña electoral contra el presidente Robert Redford. King y Fornés nos invitan a seguir toda la investigación del atentado, y a desandar hacia trás el tiempo transcurrido para revelar las identidades de los atacantes, y meternos a fondo en una sombría conspiración con invasores alienígenas, justicieros caídos en desgracia, visiones místicas y sí… historietas.

Por supuesto este va a ser un comic para adultos, editado en el sello Black Label de DC, definido por King como «una obra muy política y con mucha bronca». Me da la sensación de que se va a meter con la obra original de Alan Moore y Dave Gibbons lo mínimo indispensable como para que tenga sentido poner el nombre de Rorschach en el título. Ojalá sea así.