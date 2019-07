Nuevas series en Marvel

Marvel anuncia varios lanzamientos para Octubre y vamos a compartir algunos de los más atractivos.

Ni bien terminen House of X y Powers of X, se lanza un nº1 de X-Men, por supuesto a cargo del maestro Jonathan Hickman. No hay detalles acerca de la formación, que va a tener a Cyclops como líder. Y el dibujante (por lo menos en el inicio) va a ser el notable Leinil Francis Yu.

También se lanza el nº1 de Excalibur, a cargo de la guionista Tini Howard y el dibujante Marcus To. La serie se centra en una nueva Captain Britain, que luchará por el Reino de Avalon junto a Rogue, Gambit, Rictor, Jubilee y… Apocalypse.

Y el tercer título de la línea mutante será Marauders, con Gerry Duggan al frente de los guiones y dibujos de Matteo Lolli. Este grupo vivirá historias en alta mar, en un barco capitaneado por Kitty Pryde (junto a Storm, Pyro, Bishop y Iceman) financiado por Emma Frost y la Hellfire Trading Company.

Por enésima vez, tenemos nueva serie de Ghost Rider, ahora a cargo de Ed Brisson y Aaron Kuder. Además de la historieta central (protagonizada por Johnny Blaze y Danny Ketch, los Ghost Riders de los ´70 y ´90, respectivamente) la revista incluirá un segmento llamado “The Caretaker Chronicles”. Brisson promete sacudones en el status quo del Infierno y una completa exploración del submundo sobrenatural del Universo Marvel.

Y lo más loco: por primera vez en la historia, se viene una serie regular protagonizada por el Doctor Doom. No es Irredeemable Iron Man, es el siempre cautivante monarca de Latveria, ahora escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Salvador Larroca. Ahora sin su patria, sin ejércitos, sin aliados, buscado y perseguido por todo un planeta que lo responsabiliza por un atroz acto de terrorismo que costó miles de vidas, el genio científico, el hechicero casi supremo, tendrá que extremar medidas para que su reinado no llegue a su fin.

Ah, el nº1 es un especial de 48 páginas!