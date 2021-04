Nuevo nº1 para X-Men

Finalmente en Julio tendremos el nuevo nº1 de X-Men con el que tanto se venía especulando.

De a poco, se tenía que modificar el escenario planteado en 2019 por Jonathan Hickman cuando relanzó totalmente la franquicia y el primer paso hacia el antiguo statu quo es la aparición de un equipo de X-Men que en vez de encargarse de ordenar la sociedad de Krakoa, sale al mundo a proteger a quienes lo necesitan, y a resucitar el sueño de la coexistencia entre humanos y mutantes.

Este primer equipo de X-Men de la Era Hickman va a estar integrado por Cyclops, Marvel Girl, Sunfire, Rogue, Wolverine (Laura, no Logan), Synch y Polaris, por lo menos durante el primer año. El guionista Gerry Duggan promete que los mutantes combatirán amenazas a nivel planetario, que habrá acción en Krakoa, en New York y allá donde haya que ir para salvar al mundo. El dibujante será el astro español Pepe Larraz (consagradísimo con House of X), junto a la colorista Marte Gracia.

Le tendría un poco más de fe si hubiera leída alguna vez algo de Gerry Duggan que me haya parecido brillante, o si el guionista escribiera menos series por mes…