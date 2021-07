Nuevo shonen para Ivrea

Ivrea anuncia la adquisición de la licencia para publicar en nuestro país Tokyo Revengers, un shonen de Ken Wakui que ganó premios y vendió millones de ejemplares, y que vamos a tener en las bateas argentinas a partir de la próxima primavera.

Gracias a un animé que está rompiendo todo, Tokyo Revengers es la serie hot del momento, pero cuenta con todo lo que tiene que tener una obra que puede ser perfectamente un clásico a futuro: a su impactante desarrollo se le suma que el autor, Ken Wakui, sabe mantener el interés de los lectores creando un momento de tensión tras otro.

El manga debutó en 2017 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine, y se viene recopilando a buen ritmo. Mañana se publica en Japón el Vol.23. Se supone que Wakui está transitando el arco final de la obra, pero todavía no hay una fecha confirmada para la publicación del final. El éxito del manga también dio origen a una película con actores.

Así explica Ivrea el argumento de la obra: «Resignado a vivir su vida de mierda, Takemichi Hangaki se sorprende con la noticia de que Hinata Tachibana fue asesinada por una especie de mafia, la Tokyo Manji. Cuando pensaba que no podía empeorar aún más, repentinamente alguien lo empuja a las vías, pero acto seguido viaja en el tiempo y despierta ¡¡doce años atrás, durante su etapa en la escuela secundaria cuando era un intento de patotero!! A partir de ahí, y tras chequear que lo que hace durante su regreso al pasado sí cambia lo que pasa en el futuro, Takemichi empieza su desesperada carrera por corregir todo lo que lo volvió un fracasado de adulto. El tema es que, si bien tiene un par de golpes de suerte, hay cosas con las que no va a poder lidiar y que no va a poder evitar que ocurran».