Otra guerra para Hulk

Por esos pases de magia de hizo Marvel con la numeración de sus series, la revista The Totally Awesome Hulk se convirtió en Incredible Hulk, y en Marzo sale el nº 714 (no me pregunten cómo llegamos a ese número).

Ahí comienza una saga titulada (en un rapto de originialidad asombroso) World War Hulk II, a cargo del guionista Greg Pak y el dibujante Carlo Barberi.

Todas las pistas indican que en este arco vamos a ver la muerte de Amadeus Cho. Marvel no usa esas palabras, pero cuando te dicen “destino final” uno empieza a pensar en la corona de flores. Amadeus va a regresar a la Tierra luego de su paso por Sakaar, donde liberó al costado 100% salvaje de Hulk. Entregado a sus impulsos más oscuros, este Hulk más sacado que nunca se va a encontrar con una sucesión de eventos desafortunados que culminarán en un momento crucial, definitivo… del cual no creo que zafe. Por supuesto que ni bien llegue a la Tierra va a intercambiar roscazos con unos cuantos personajes del Universo Marvel, como sucediera en la World War Hulk original.

¿Quién va a ser Hulk después de World War Hulk II? Todo indica que Bruce Banner (supuestamente muerto en Civil War II), va a estar de vuelta entre los vivos muy pronto, como consecuencia de lo que está sucediendo en el arco que engloba a varias series de Avengers y se titula “No Surrender”. Lo lógico sería que Banner vuelva a su alter ego original, pero siempre puede aparecer un volantazo imprevisto…