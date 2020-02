¿Otra mala idea?

La tropa integrada por Dinesh Shamdasani, Hunter Gorinson, Warren Simons, Atom Freeman y Joshua Jones, artífices de la resurrección de Valiant en este siglo, se fue de dicha editorial cuando la misma fue comprada por la mega-empresa DMG. Y sí, ahora vuelven con su propia editorial, sin mujerzuelas ni juegos de azar, pero con varias consignas de alto impacto.

A partir de Mayo, el sello Bad Idea sale a jugar con una línea intencionalmente muy acotada: uno o dos revistas por mes. Cada una saldrá en un formato muy cuidado, tipo prestige, a un precio de u$ 3.99, que es lo que vale cualquier revistita de cualquier editorial. Algunos lanzamientos de Bad Idea, one-shots o números inaugurales, van a tener más páginas de historieta, a veces muy por encima de las clásicas 22. «Otras pueden venir sigilosamente cargadas de material extra y otros bonus sorpresa tan secretos que jamás se podrán mencionar en público», dicen los editores.

Vamos a lo más loco: los comics de Bad Idea no van a tener portadas alternativas, no se van a editar en soporte digital y NUNCA se van a recopilar ni en TPBs ni en libros de tapa dura ni en ningún otro formato tipo libro. La editorial sólo va a producir comic-books y sólo los va a vender en comiquerías. ¡Y ni siquiera en todas! Bad Idea eligió a dedo VEINTE comiquerías que serán las únicas que tendrán sus productos y que se comprometieron a no vender más de un ejemplar por cliente de cada publicación. La idea es ir sumando bocas de expendio de a poco, y llegar a 50 a fines de este año.

El único dibujo que circula (por ahora) es una portada de Lewis LaRosa para el nº1 de Megalith. La primera serie en debutar, sin embargo, será Eniac, escrita por Matt Kindt y dibujada por Doug Braithwaite (equipazo) de la que prometen brindar mucha más info la semana que viene. Pero hay más: hace meses que trabajan en distintos proyectos para Bad Idea (hasta ahora secretos) creadores y creadoras de la talla de Marguerite Bennett, Mae Catt, Joshua Dysart, Tomas Giorello, Eric Heisserer, Jody Houser, Jeff Lemire, Peter Milligan, Adam Pollina, Robert Venditti y Zeb Wells, entre otros.

Para los que nos acostumbramos a leer el comic yanki en TPBs, va a ser todo un dilema. ¿Perdernos las buenas series que edite Bad Idea, o volver a comprar las revistitas de 30 páginas? Sumado al desafío de conseguirlas desde Argentina, donde no creo que estén ninguna de las 20 comiquerías elegidas por la editorial…