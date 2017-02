Otra serie para Groot

Marvel sigue apostando fuerte al estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 2 y en Mayo lanza el enésimo título pensado para colgarse de las tetas de la esperada película.



Después de aquella primera serie que durara sólo seis episodios, Groot tiene una nueva chance, esta vez en una revista titulada I Am Groot, que contará con guiones de Christopher Hastings y dibujos de Flaviano.

Esta vez, como en la película Groot va a ser chiquito, el comic arma una tramoya cuasi-disparatada para que el personaje se vea igual que en la pantalla gigante: los Guardians of the Galaxy quedan atrapados en un wormhole y Groot aparece solo, varado en un planeta desconocido a años luz de sus compañeros, y atrapado en esta forma embrionaria, casi de bebé. Nadie entiende lo que dice, nadie puede venir a ayudarlo, y encima se siente prisionero en un cuerpo que no es el suyo. ¿Cómo se adaptará a estas extrañas criaturas y sociedades que pueblan este planeta? ¿Cómo logrará llegar al centro de este mundo para encontrar la forma de reunirse con los suyos?

Ese será el desafío de Groot en esta serie, que huele a miniserie disfrazada de serie regular.