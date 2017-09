Otra vez vuelve Phoenix

Marvel anuncia para Diciembre el primer episodio de una miniserie de cinco capítulos titulada Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey. Y sí, talcomo su nombre lo indica, veremos volver a la vida a la Jean Grey adulta, la que murió por última vez allá por 2003 (New X-Men nº150), cuando el guionista era Grant Morrison y el dibujante era Phil Jimenez.

La Fuerza Phoenix, en cambio, siguió viva armando kilombo por ahí, en sagas como Avengers vs. X-Men y hace muy poquito reapareció en Generations: The Unworthy Thor & The Mighty Thor, para desembocar en el nº1 de Marvel Legacy, donde la Fuerza Phoenix es miembro del grupo Avengers 1,000,000 BC. Ahora le toca volver a nuestra era, y traer de vuelta a su mejor anfitriona, la Jean Grey clásica, adulta, tremendamente poderosa.

El guionista a cargo de la miniserie es Matthew Rosenberg, quien contará con distintos dibujantes en cada una de las cinco entregas. En la primera formará equipo nada menos que con Leinil Francis Yu. Todavía no se anunciaron los dibujantes de los cuatro episodios restantes.

Rosenberg promete “el equilibrio perfecto entre una epopeya que sacuda a todo el universo y un drama íntimo y personal, algo que sólo los X-Men pueden lograr. Acá los X-Men van a todo o nada, con todos y cada uno de los miembros disponibles comprometidos en la lucha por el alma del equipo y quizás incluso por el destino del Universo Marvel”. Y con la Jean adulta de regreso, ¿qué pasará con la Jean joven (hoy protagonista de su propia serie regular)? También habrá que leer la miniserie para enterarse…