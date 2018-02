Otro relanzamiento para Avengers

Mayo va a ser un mes clave para los Avengers. Sale la nueva película, por supuesto, y además es hora de ver los cambios que nos deja como saldo el ambicioso crossover conocido como No Surrender.

El sacudón más importante se veía venir: ya no habrá tres o cuatro títulos de Avengers distintos (New Avengers, Uncanny Avengers, Secret Avengers, etc.), sino uno sólo… que se publicará 18 veces al año.

Después, tenemos nuevo guionista. Adios y gracias Mark Waid, bienvenido Jason Aaron, que se va a comprar tres mansiones en Montecarlo sólo con las regalías que le va a dejar este nuevo nº1.

Y ese es el tercer cambio importante: a pesar de toooodo lo que rompieron las pelotas con la movida de Legacy, de volver a la numeración clásica de las series más emblemáticas y demás… en Mayo se reinicia la numeración de Avengers con un nuevo nº1.

Obviamente con 18 ediciones por año es ridículo pensar en un único dibujante, con lo cual la presencia de Ed McGuinness en esta serie se va a limitar a un primer arco argumental. Después vendrá… cualquier otro.

Según el nuevo guionista, las historias van a ir y venir entre los Avengers del presente y los Avengers prehistóricos (creados por el propio Aaron en el Marvel Legacy nº1). Ambas realidades están vinculadas por la amenaza de los Dark Celestials, dioses espaciales gigantescos… y en aquella historia tenía que ver Loki, con lo cual se espera que haga de las suyas también acá.

En el elenco están los tres íconos centrales: Steve Rogers, Tony Stark y Thor Odinson, con martillo nuevo. Tony se las verá jodidas al tener que compartir equipo con Captain Marvel (con quien se machacó de lo lindo en Civil War II), Black Panther tendrá mucho protagonismo (obvio, se puso de moda y hay que aprovecharlo), Jennifer Walters seguirá explorando su faceta de Hulk, el joven Robbie Reyes (actual Ghost Rider) cumplirá el rol del novato que trata de integrarse y aprender de los grossos, y habrá una plaza rotativa, que será ocupada por distintos personajes en los distintos arcos argumentales. En el primero, ese puesto será para el Doctor Strange, viejo conocido de Aaron.

Se comenta que Avengers será apenas el primero de los títulos que será relanzado este año, y que se vienen muchos cambios más en materia de equipos creativos, títulos que siguen, títulos que se cancelan, grupos cuya formación se modifica y demás.

De hecho, en Mayo se viene un nuevo nº1 de Venom (a la mierda la numeración clásica), ahora a cargo de Donny Cates (guionista de moda del momento) y Ryan Stegman.