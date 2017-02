Otro relanzamiento para Rocket Raccoon

No sólo la serie de los Guardians of the Galaxy se relanza en Mayo para que el nuevo nº1 coincida con el estreno de la segunda película. Ahora Marvel confirma que lo mismo sucederá con Rocket Raccoon, cuya serie actual todavía no llegó al número 5. Un disparate.

Pero bueno, la serie nueva ofrece varios motivos para cebarnos. Titulada simplemente “Rocket”, contará con guiones del cada vez más consagrado Al Ewing dibujos de Adam Gorham. Para el arranque de la historia, veremos a nuestro peludo mustélido armado hasta los dientes envuelto en una situación muy precaria, en la que se involucra también la Technet, aquella interesantísima banda de mercenarios intergalácticos que crearan Chris Claremont y Alan Davis como villanos de Captain Britain y Excalibur.

La idea también es llenar algunos huecos en la historia del personaje, entre sus años confinado en Halfword y su actual status como miembro de los Guardians. El primer episodio promete flashbacks a ese pasado sombrío del cual a Rocket no le copa mucho hablar.

“Rocket vuelve al bando del delito -dice Ewing- pero por motivos heroicos, para ayudar a una vieja amiga/ algo más. No creo que sea un gran spoiler si les cuento que muy rápidamente la situación se complica y se lo lleva puesto a Rocket. Pronto la senda del crimen lo va a absorber, a medida que las cosas, y los robos, se van volviendo más locos”.

La portada del nº1 hace referencia a Ocean´s Eleven, la más famosa película de robos de EEUU, así que es muy probable que la cosa vaya para ese lado. Y está muy bien.