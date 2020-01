Panini manoteó DC

Allá por 2012, cuando Planeta-DeAgostini perdió la licencia para publicar comics de DC en España e Italia, este último país vio aparecer a la editorial RW Edizioni, que se puso al hombro la publicación de muchísimo material de DC… hasta el viernes.

Este viernes se venció el contrato de RW Edizioni, y DC decidió no renovarlo para darle la licencia a una editorial que ofreció bastante más plata: nada menos que Panini, la mega-editorial con sede en la ciudad de Modena, que publica en Italia los comic de Marvel, y que ya tenía las licencias de DC para Alemania y Brasil.

A partir de ayer, Italia es el tercer país donde Panini publicará tanto Marvel como DC. Las primeras publicaciones de DC bajo el control de Panini (como siempre, capitaneada por el maestro Marco Lupoi) aparecerán en Italia el 2 de Abril de este año, en un lanzamiento simultáneo en dos eventos comiqueros: Play (también con sede en Modena) y Romics (en Roma).

Panini promete salir al ruedo con cinco títulos, más un one-shot de 32 páginas de «L’anno del criminale» (Year of the Villain, nada que ver con el ano de ningún ex-funcionario de Cambiemos). En unos meses sabremos si los fans italianos están contentos o no con este cambio de timón para las licencias de DC Comics.