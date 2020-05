Pat Mills va por todo

El maestro Pat Mills (el Oesterheld del Reino Unido) tiene 71 años pero no piensa ni a palos en el retiro, ni en bajar un cambio de vez en cuando. Después de revolucionar al comic mundial con la creación de la revista 2000 A.D. (allá por 1977) ahora sube la apuesta, con Spacewarp, una nueva antología repleta de nuevos conceptos de su creación.

Spacewarp se lanza en formato digital en Julio, y en Octubre llegará al papel con periodicidad mensual. La editorial y distribuidora GetMyComics va a estar asistiendo a Mills en los aspectos técnicos de la edición y la comercialización. El primer número va a superar las 60 páginas y a presentar seis series, cada una centrada en un personaje (hay héroes y heroínas de diversas extracciones étnicas y sociales), con aventuras que forman parte del Universo Spacewarp pero se pueden leer en forma individual. La publicación apunta a un público amplio, entre los 14 y los 40 años y -lo más importante- propone una propiedad sobre los personajes compartida entre Pat Mills y los distintos dibujantes, que ya no deberán ceder los derechos sobre sus co-creaciones.

Entre los dibujantes que van a integrar el elenco inicial de Spacewarp están Bruno Stahl, Ian Ashcroft, James Newell y Mike Donaldson. ¿Y guionistas? Por ahora, sólo Mills. Dice el maestro «Primero necesito escribir todos los primeros episodios, y un poco más, como hice en 2000 A.D.. Para definir bien el tono de cada serie. Yo dirigí los primeros 12 números de 2000 A.D. antes de volver a escribir como freelancer, y hay una diferencia bastante notable entre esos primeros números y los que vinieron después. Pero no puedo escribir seis series enteras, ni continuarlas en los arcos posteriores, así que (como hice en 2000 A.D.) paulatinamente las voy a ir delegando en otros guionistas. Pero tienen que ser guionistas con una voz similar a la mía, no quiero que el ethos de Spacewarp vaya mutando hasta generar un cambio de identidad. Eso le pasó a la 2000 A.D. en los ´90 y fue desastroso. Si vienen muchachos a los que les parece que lo que yo hago son historietas de acción para chicos y quieren llevar las series hacia una onda más adulta, o más tipo Vertigo, yo enseguida me voy a dar cuenta y los voy a frenar».