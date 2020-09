Penn State sale al ruedo

Penn State Press, la editorial universitaria especialista en libros de Medicina, lanza el sello Graphic Mundi, centrado en novelas gráficas con temas de ficción y no-ficción, pensada para debutar en el otoño boreal de 2021. Serán historietas que hablen de salud, derechos humanos, política, ciencia, medio ambiente y tecnología, apuntadas a jóvenes y adultos.

Los primeros títulos son estos:

COVID Chronicles: una antología coordinada por Kendra Boileau y Rich Johnson con más de 40 historietas cortas acerca de la pandemia, a cargo de creadores del mainstream y del indie, entre ellos varios ganadores de premios Ignatz y Eisner.

Twister, de Roland Burkart, una novela gráfica acerca de la cuadriplegia.

Fat, de Regina Hofer, acerca de un desorden alimenticio desmedido.

The Parakeet, de Espé, la crónica de un niño que vive con una madre bipolar.

Crude: A Memoir, de Pablo Fajardo, Sophie Tardy-Joubert y Damian Roudeau, acerca de la lucha por el medio ambiente y la justicia social en los campos petrolíferos del Amazonas.

Dirty Biology: The X-Rated Story of the Science of Sex, de Léo y Colas Grasset, y The Body Factory: From the First Prosthetics to the Augmented Human, de Héloïse Chochois, dos obras que exploran desde el costado humorístico la biología del sexo y la historia de la amputación y las prótesis.

La idea de Graphic Mundi es representar un rango amplio de voces y experiencias, entre ellas las de grupos o individuos marginalizados, o de aquellos cuyas obras no estaban disponibles para los lectores anglófonos. Son novelas gráficas que tocarán temas serios, de manera atractiva, provocativa y a veces humorística. Y habrá que prestarle atención, porque la idea es muy buena y el material que eligieron para arrancar tiene muy buena pinta.