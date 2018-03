Perfect Hair en Argentina

El sello Hotel de las Ideas acaba de publicar la edición argentina de Perfect Hair, un libro de historias cortas de Tommi Parrish, joven autor australiano, hoy radicado en Canadá.

Perfect hair es historieta pura: el relato visual, los colores, el dibujo, las formas cambiantes, todo apunta a enrarecer(nos). Jugando en el espacio entre las palabras y los cuerpos, dejando lugar para la poesía, sin dejar de contar una historia, Tommi Parrish logra que miremos nuestra propia piel con extrañeza.

Los personajes de Perfect Hair viven escenas mínimas y pobladas de incomodidad. Una call-girl conoce a un cliente muy particular, mientras su compañera de cuarto visita a su abuela en el hospital, después de pasar por el sauna. Todo lo cotidiano (un saludo, un tren, un comentario jocoso) se vuelve desconocido, como dicho por alguien que nos cae mal.

Parrish se ubica en el punto justo donde la interacción social es algo que no entendemos, como cuando

miramos a los ojos fingiendo interés, mientras oímos algo que no nos interesa. Se ponen de manifiesto así las etiquetas que usamos como reemplazo para no tener que conocer al mundo desde la experiencia

(siempre dolorosa, siempre confusa).

El libro ofrece 80 páginas a todo color, incluye un prólogo de Mariela Acevedo, y ya se consigue en las mejores comiquerías del país a $ 280.