Por fin, Kane

El maestro británico Paul Grist confirma que está trabajando en un nuevo arco argumental de Kane, la maravillosa serie que inició en 1993 y dejó colgada en 2001. La historia se titula «This Is How It Ends», así que es muy probable que sea la última.

Grist empezó a serializar Kane en 1993, en formato comic book, en hermoso blanco y negro, a través de su propia editorial, Dancing Elephant Press, obviamente en Inglaterra. Después, todo ese material (31 números) fue reeditado en EEUU por Image, que la sacó directamente en TPBs. Sin embargo, en 2001 Grist abandonó la serie para dedicarse a otros proyectos y afirmó que su idea era retomarla en forma de novelas gráficas. Cosa que jamás sucedió, hasta ahora.

Si nunca leiste Kane, te cuento que es la historia de un inspector de policía británico que trabaja para una comisaría de la ciudad ficticia de New Eden, en la costa Oeste de los Estados Unidos. La serie tiene una estructura similar a las de las series yankis de policías, tipo Hill Street Blues o NYPD Blue (o Gotham Central), mientras que el dibujo y la narrativa tienen mucho más que ver con clásicos del comic como Cerebus y Sin City.