Primavera en Valiant

Agrupadas bajo el logo genérico de Breakthrough, Valiant prepara cuatro miniseries para debutar en la próxima primavera boreal (o sea, nuestro otoño).

The Life and Death of Toyo Harada sale en Marzo, tendrá seis episodios y se concentra en la figura de uno de los villanos más importantes del Universo Valiant. El guionista es Joshua Dysart y los dibujantes son CAFU, Mico Suayan y varios invitados.

Punk Mambo es un concepto relativamente nuevo, presentado por Peter Milligan y Robert Gill en 2014, en un nº0 que se publicó sólo en soporte digital. En Abril regresa en formato de miniserie de cinco episodios, en soporte físico, con guiones de Cullen Bunn y dibujos de Adam Gorham. La idea es mezclar el universo superheroico de Valiant con la temática mágica y la escena punk del Reino Unido. La protagonista es una sacerdotisa voodoo británica, varada en las afueras de New Orleans.

Fallen World es una miniserie de cinco episodios, escrita por el maestro Dan Abnett y dibujada por Adam Pollina. Arranca en Mayo y está ambientada en el año 4002, en el futuro del universo Valiant donde pululan los samurais robots.

Killers debuta en Julio, también con cinco episodios, a cargo de B. Clay Moore y Fernando Dagnino. La historia se centra en un concurso entre los super-espías más letales del planeta, enfrentados por el premio definitivo.