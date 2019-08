Primavera mutante

A mediados de Octubre se termina la epopeya mutante más ambiciosa de la historia, ese combo entre las miniseries House of X y Powers of X, ambas escritas por el maestro Jonathan Hickman. Pero ni bien terminan las miniseries, el guionista hincha de River se queda a cargo de dos títulos mutantes con periodicidad mensual.

La nueva era de gloria arranca en Octubre, cuando sale un nuevo nº1 de X-Men, con un nuevo equipo liderado por Cyclops. El dibujante (por lo menos del nº1) no es otro que Leinil Francis Yu.

Y en Noviembre salen dos números de la nueva serie de New Mutants. Acá el dibujante elegido es Rod Reis, y en el nº1 Hickman contará con la colaboración de Ed Brisson, antes de quedar como único guionista. La formación de los New Mutants no puede ser más atractiva: Sunspot, Wolfsbane (que la última vez que me fijé estaba muerta), Mirage, Karma, Magik, Cypher y dos grossos surgidos de la recordada Generation X: Mondo y Chamber. Falta un miembro importante (Cannonball, obviamente) y la primera misión consistirá en encontrarlo, para lo cual habrá que viajar al espacio exterior y unir fuerzas con los Starjammers.

Por supuesto habrá más títulos en la línea X, a cargo de otros guionistas. Pero si te vas a enganchar con UN título mutante de los que salen de este relanzamiento, que sean los New Mutants de Jonathan Hickman.