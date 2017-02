¿Qué bicho te picó?

El sello Young Animal de DC empieza a expandirse y en Mayo llega la miniserie Bug!: The Adventures Of Forager. Acá hay dos ganchos irresistibles: por un lado, que el protagonismo recaiga en Forager, eterno segundón de los New Gods creados por Jack Kirby; y por el otro que el dibujante y co-guionista será el genial Mike Allred, que escribe en dupla con su hermano Lee y suma a su esposa Laura como colorista.

La idea de los hermanos Allred es llevar a Forager (o el Bicho) en un viaje multiversal, en el que aparecerán las versiones kirbanas de Sandman, Blue Beetle, Atlas, obviamente los New Gods y un villano llamado General Electric.

Dice Mike Allred: “Si me dabas la chance de hacer una lista de los personajes del Cuarto Mundo de Kirby a los que más me gustaría echarles mano, Forager quedaba primero, de una. No puedo estar más manija con esta serie”.