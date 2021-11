Este año, Marvel publicó la miniserie Iron Fist: Heart of the Dragon (a cargo de Larry Hama y David Wachter),en la que -para salvar al mundo- Danny Rand se deshizo de los poderes del Iron Fist. Primero se los pasó a Okoye, la letal guerrera del Dora Milaje, pero esta no se los quiso quedar y los traspasó al huevo de un dragón, para que eventualmente alguien más viniera a reclamar esos poderes cuando una crisis lo requiriera.

Para Febrero, Marvel anuncia el nº1 de una serie regular de Iron Fist, escrita por Alyssa Wong y dibujada por Michael YG, con un nuevo héroe bajo la máscara. La ciudad es atacada por demonios, y tenemos en acción a un nuevo guerrero en cuyas manos arde el chi de Shou-Lao el Inmortal. ¿O no? ¿Esos poderes vienen del mítico dragón de Kun-Lun, o tienen un origen más siniestro? Y lo más importante, ¿quién es el nuevo Iron Fist? Porque está claro que NO es Danny Rand…

Por ahora nadie confirma ni desmiente nada, y el rumor que prevalece entre los fans es que el nuevo Iron Fist no es otro que Shang-Chi, quien viene de romperla en el cine pero no tiene serie regular. En una de esas resulta ser un personaje 100% nuevo, pero la teoría de Shang-Chi cierra por todos lados.

Ah, hermoso el rediseño del traje, a cargo de Jim Cheung.