Remender va por todos

Image anuncia para Octubre el nº1 de The Scumbag, la nueva creación del prolífico Rick Remender, el autor al que Image le publicó o publica todas estas series: Death Or Glory (con Bengal), Seven to Eternity (con Jerome Opeña), Low (con Greg Tocchini), Fear Agent (con Jerome Opeña y Tony Moore), The Last Days of American Crime con Greg Tocchini), Tokyo Ghost (con Sean Gordon Murphy), Black Science (con Matteo Scalera), Strange Girl (con Eric Nguyen), y Deadly Class (con Wes Craig).

The Scumbag es la historia de Ernie Ray Clementine, un motoquero guarango, iletrado, drogadicto, que nunca pasó de quinto grado y que además es el único que puede impedir el armagedón definitivo, porque en un accidente, un poderoso suero lo convirtió en el super espía más grosso del mundo. Ernie es un resabio de una época pasada, la del sexo, droga y rock´n roll, lo cual le complica las cosas a la organización de espionaje que necesita su ayuda.

Además del humor y el descontrol, The Scumbag tendrá el atractivo de cambiar de dibujante en todos los episodios. El primer número estará a cargo de Lewis LaRosa y para después se vienen Andrew Robinson, Eric Powell, Tula Lotay, Wes Craig, Roland Boschi, Simone Di Meo, Duncan Fegredo, Yanick Paquette, Mike McKone, Dave Johnson y Moreno Dinisio. Una bestialidad.