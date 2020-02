Rick y Morty en el Infierno

Oni está haciendo estragos con sus comics de Rick and Morty, basados en el popular dibujo animado creado por Justin Roiland y Dan Harmon para Adult Swim.

En Abril se lanza una miniserie de cinco episodios, titulada Rick and Morty: Go to Hell, en la que (como su nombre lo indica) la dupla es condenada al Averno por toda la eternidad. Como de costumbre, Rick va a encontrar la forma de zafar, no sin antes arrastrarlo a Morty a través de torturas demoníacas en una aventura que combina humor y horror.

El guionista es Ryan Ferrier (fanático de los científicos locos y de los asuntos diabólicos) y -lo más notable- estará acompañado por una dibujante argentina, la talentosa Constanza Oroza, en su primer trabajo para EEUU.

Un incentivo más para que (cuando salga el TPB) se publique en nuestro país.